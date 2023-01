© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quanti arrivano in Germania dalla Cina dovranno sottostare all'obbligo di test per il Covid-19, a fronte dell'aumento dei contagi nel Paese dell'Asia. È quanto comunicato dal ministro della Salute tedesco, Karl Lauterbach. In particolare, chi entra in Germania dalla Cina dovrà effettuare come minimo un esame rapido all'antigene per il coronavirus (Geb)