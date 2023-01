Polonia: fonti stampa, sei giudici costituzionali vogliono la nomina di un nuovo presidente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sei dei 15 giudici del Tribunale costituzionale polacco vogliono che la presidente, Julia Przylebska, venga sostituita. E’ quanto ha appreso il quotidiano “Rzeczpospolita”. Il giornale ha spiegato che i sei giudici hanno inviato una lettera a Przylebska con cui chiedono la convocazione dell’assemblea generale dei membri dell’organo per presentare le candidature alla sua sostituzione. A firmare il documento sono stati Wojciech Sych, Jakub Stelina, Mariusz Muszynski, Andrzej Zielonacki, Zbigniew Jedrzejewski e Bohdan Swieczkowski. I magistrati hanno inviato una lettera anche al presidente polacco, Andrzej Duda, nella quale ricordano che il mandato della presidente Przylebska è scaduto. La questione del mandato della presidente del Tribunale costituzionale è oggetto di scontro politico. Come ha spiegato l’ex giudice della corte Stanislaw Biernat a “Rzeczpospolita”, Przylebska è stata nominata sulla base di una legge che prevedeva un mandato di sei anni, scaduto il 20 dicembre scorso. Diversa è però l’interpretazione data dal premier, Mateusz Morawiecki, per il quale la presidenza di Przylebska terminerà quando lo farà il suo mandato di giudice della corte, ossia nel dicembre 2024. (Vap)