Cina: Golfo di Beibu, volume merci aumentato del 16,8 per cento nel 2022

- Il volume di merci nel porto del Golfo di Beibu, situato nella regione autonoma meridionale cinese del Guangxi, è aumentato del 16,8 per cento su base annua nel 2022, raggiungendo quota 7,02 milioni di unità equivalenti a venti piedi (Teu) di container. Lo scalo è un rilevante punto di transito nel Nuovo corridoio commerciale internazionale terra-mare, un canale commerciale e logistico realizzato dalle suddivisioni a livello provinciale della Cina in collaborazione con Singapore. L'anno scorso, il porto ha inaugurato 11 nuove rotte per container. Le sue 75 rotte marittime totali collegano i principali scali del Paese con quelli dei 10 Paesi dell’Associazione delle nazioni del sud-est asiatico (Asean). (Cip)