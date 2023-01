Ucraina: Taiwan rafforza sanzioni contro Russia e Bielorussia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le sanzioni inflitte da Taiwan a Russia e Bielorussia in risposta alla guerra in Ucraina sono state rafforzate ieri con effetto immediato, nel tentativo di prevenire l’utilizzo di tecnologia prodotta sull’isola nel conflitto. L’iniziativa include il bando sulle importazioni di alcuni prodotti chimici (ricina, conotossina, tossina botulinica, trifluoruro di azoto, nitrato di ammonio, tributilfosfato e acido nitrico e acciaio inossidabile n. 304 e n. 316), attrezzature come macchine a controllo numerico computerizzato (Cnc) e rettificatrici. Lo stop alle esportazioni include anche un’ampia gamma di dotazioni per le forze dell’ordine, come manganelli, manette e camicie di forza. (Cip)