Etiopia: prossima settimana visita delle ministre degli Esteri di Francia e Germania

- La ministra degli Esteri francese Catherine Colonna ha annunciato che si recherà in Etiopia la prossima settimana con l'omologa tedesca Annalena Barbock per "consolidare la pace" dopo gli accordi firmati tra governo e ribelli. "Faremo il viaggio insieme per consolidare l'accordo di pace che alla fine è stato trovato" e "per dare il nostro sostegno all'azione dell'Unione africana", ha detto Colonna all'emittente televisiva "Lci".(Frp)