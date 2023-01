Taiwan: think tank Usa classifica crisi nello Stretto come "contingenza di livello 1"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una potenziale crisi tra la Cina e Taiwan nello Stretto con il coinvolgimento degli Stati Uniti è stata classificata come "contingenza di livello uno" per il terzo anno consecutivo nel Preventive Priorities Survey, pubblicato ieri dal think tank statunitense Council on Foreign Relations (Cfr). Condotto a novembre 2022, il sondaggio classifica 30 conflitti potenziali o in corso a livello globale in tre livelli, tenendo conto della probabilità che si verifichino nell’arco di un anno e del loro potenziale impatto sugli interessi statunitensi. Il think tank ha classificato una “grave crisi nello Stretto” al livello più alto tra i potenziali conflitti nel mondo soprattutto in considerazione delle crescenti pressioni diplomatico-militari da parte cinese nei confronti di Taiwan. Stando agli esperti di politica estera consultati nell’indagine, la probabilità che "un'escalation della pressione coercitiva da parte della Cina nei confronti dell’isola, inclusa un'intensificata attività militare, acceleri una grave crisi attraverso lo Stretto che coinvolga gli Stati Uniti e altri paesi della regione" è “moderata”, ma potrebbe avere un “elevato” impatto sugli interessi di Washington. Stati Uniti e Cina sono stati inclusi nel rapporto per la prima volta nel 2019 proprio in relazione alla possibilità di una crisi a Taiwan, allora classificata dal think tank come una "contingenza di livello due". Lo stesso accadde nel 2020, prima che una potenziale crisi nello Stretto fosse collocata al più alto livello di rischio nel 2021. (Was)