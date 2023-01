Tunisia: ministro Esteri riceve ambasciatore Francia, focus rafforzamento cooperazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri della Tunisia, Othman Jerandi, ha ricevuto l'ambasciatore di Francia, André Parant. Lo ha riferito il ministero tunisino, affermando che durante questo incontro si è discusso, in particolare, dei preparativi per la quarta sessione del Consiglio superiore per la cooperazione tra Tunisia e Francia, previsto nel primo semestre di quest’anno. Jerandi ha sottolineato la necessità di prepararsi bene a questo importante evento bilaterale, che è considerato "il principale meccanismo per procedere con le solide e qualificate relazioni tra Tunisia e Francia, e per discutere le modalità per sviluppare ulteriormente la cooperazione e il partenariato bilaterale". Da parte sua, l'ambasciatore francese ha sottolineato la volontà del suo Paese di continuare a sostenere l'economia tunisina e rafforzare ulteriormente i rapporti di cooperazione in tutti i campi, in particolare quelli economici e di sviluppo, sottolineando l'importanza del coordinamento in corso tra le due parti in vista della quarta sessione del Consiglio superiore per la cooperazione franco-tunisina, che rappresenterà anche un'importante occasione per far progredire il partenariato tra i due Paesi attraverso il forum economico franco-tunisino che sarà organizzato per l'occasione.(Tut)