Porto Rico: Abertis si allea con i fondi Ullico e Axium in gara concessioni autostradali (2)

- La società guidata da José Aljaro guiderà la proposta con il 51 per cento, mentre Ullico assumerà il 28,4 per cento e Axium il 20,6 per cento. Il progetto di concessione di PR-52, PR-53, PR-66 e PR-20 prevede un investimento stimato di 2,3 miliardi di euro per una concessione di 50 anni e la cui durata dipenderà dalle offerte. Abertis è il principale operatore autostradale di Porto Rico. Nel 2011, il gruppo spagnolo e Goldman Sachs Infrastructure Partners (Gsip), attraverso Metropistas, hanno rilevato la gestione delle strade a pedaggio PR-22 e PR-5, lunghe 88 chilometri e con una concessione fino al 2061. (Spm)