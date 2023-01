Taiwan: premier Su approva espansione linea ferroviaria tra le città di Kaohsiung e Pingtung

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro di Taiwan, Su Tseng-chang, ha approvato il tragitto che determinerà l’espansione verso sud di una linea ferroviaria ad alta velocità tra le città di Kaohsiung e Pingtung. La ferrovia, con una lunghezza iniziale di 350 chilometri, è stata aperta al pubblico nel 2007 tra Taipei e Kaohsiung, ma tra il 2019 e il 2020 il governo ha approvato proposte per estenderla verso nord-est - da Taipei a Yilan - e verso sud, da Kaohsiung a Pingtung. Per ragioni di sicurezza, i convogli non si spingeranno oltre il Parco industriale Renda, un’area che ospita diversi impianti petrolchimici nei distretti di Renwu e Dashe. L'estensione della linea dovrebbe essere ultimata nel 2029 e abbattere i tempi di percorrenza tra Taipei e Pingtung a 104 minuti. (Cip)