Cina: Covid, autorità sanitaria esclude epidemia su vasta scala ascrivibile a sottovariante Xbb

- La Cina esclude nel breve termine la possibilità di un’epidemia di coronavirus su vasta scala causata dalla sottovariante Xbb del ceppo Omicron. Lo dichiara il Centro per il controllo e la prevenzione delle malattie in una nota, in cui si precisa che le dominanti nel Paese sono attualmente le sottovarianti BA.5.2 e BF.7. Gli anticorpi sviluppati dai soggetti che hanno contratto i suddetti ceppi, oltre a rimanere ad un livello relativamente elevato per circa tre mesi, dovrebbero infatti garantire un’efficace protezione anche contro XBB e altre varianti di Omicron. Nonostante la Cina abbia importato diversi casi riconducibili a BF.7, BQ.1 e XBB negli ultimi tre mesi, le ultime due sotto-varianti non sono ancora divenute dominanti nel Paese. Da ottobre a dicembre, le infezioni indotte da XXB.1 sono state 16 in totale. (Cip)