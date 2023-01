Cina: Banca centrale lavorerà per espandere offerta e consumi nel 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina attuerà una politica monetaria “prudente” in modo “mirato ed efficiente” nel 2023, allo scopo di incrementare il sostegno finanziario al mercato domestico dell’offerta e dei consumi. È quanto si legge in una dichiarazione pubblicata ieri al termine di una riunione di lavoro della Banca centrale (Pboc), che punta a mantenere una liquidità ragionevolmente ampia e a ridurre i costi di finanziamento per le entità di mercato attraverso una combinazione di diversi strumenti politici. Particolare assistenza sarà garantita alle imprese e ai progetti infrastrutturali, nonché alla ripresa e all’espansione dei consumi. Durante l’incontro è stato affrontato anche il tema della cooperazione globale, l’uso transfrontaliero dello yuan e l’apertura finanziaria. (Cip)