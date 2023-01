Taiwan: ex vicepresidente Chen a Roma per funerali del Papa emerito Benedetto XVI

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ex vicepresidente di Taiwan Chen Chien-jen è arrivato ieri a Roma in qualità di inviato speciale della presidente Tsai Ing-wen per prendere parte alle esequie del Papa emerito Benedetto XVI, in programma oggi. Chen è stato accolto dall'ambasciatore di Taiwan alla Santa Sede, Matthew Lee, dirigendosi successivamente presso la Basilica di San Pietro per omaggiare la salma. Dopo la visita, l’inviato taiwanese ha tenuto un incontro con l’arcivescovo Angelo Vincenzo Zani, archivista e bibliotecario della Santa Romana Chiesa, con cui ha discusso diverse questioni, tra cui l’organizzazione di una mostra che sarà co-ospitata dal Museo Nazionale del Palazzo e dalla Biblioteca Apostolica Vaticana a Taipei il prossimo marzo. (Cip)