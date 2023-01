Sanità: Lucaselli (Fd’I), 9 gennaio riunione al Mef per soluzione payback

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per lunedì prossimo, 9 gennaio, “è stata convocata una riunione operativa al ministero dell'Economia e delle finanze. Al tavolo, oltre me in sostituzione del viceministro Leo, ci saranno il ministro Giorgetti e la Ragioneria generale dello Stato. Dal tavolo uscirà fuori una soluzione per il payback sanitario in scadenza il 16 gennaio dopo che l'emendamento da me presentato alla manovra non è passato per una questione di coperture". Lo ha annunciato la capogruppo in commissione Bilancio alla Camera, Ylenja Lucaselli, in un'intervista pubblicata oggi sul “Sole 24 Ore”. "Credo che andremo verso un decreto-legge con una proroga di almeno sei mesi per fare bene tutti i conti. L'alternativa è quella invece di trovare in quella sede le coperture per azzerare tutti i debiti delle aziende", ha sottolineato Lucaselli, che ha aggiunto: "Noi dovremmo operare con una riorganizzazione generale della sanità. Ma restando sul tema, la questione del payback è un’assurdità sotto ogni profilo, a cominciare da quello giuridico che infatti ha dato il là a un contenzioso abnorme. Su questo quindi siamo chiamati a trovare una soluzione sostenibile per tutti". (Rin)