Pd: De Micheli, cambierei subito una regola, gli iscritti votano e valgono doppio

- "Io cambierei una regola: gli iscritti votano e valgono doppio. Si sottopone tutto alle primarie, gli iscritti valgono due, gli elettori valgono uno". Lo ha detto Paola De Micheli, parlamentare del Partito Democratico alla Camera dei Deputati, ad "Agorà" su Rai 3, rispondendo alla domanda su cosa cambierebbe a segretaria del Partito democratico. "Alle primarie si mettono ai voti le nostre riforme, io voglio riscrivere lo Statuto dei lavoratori. Si mette al voto la scelta dei gruppi dirigenti nazionali. I parlamentari, che non prendono le preferenze per il tipo di legge elettorale, vengono votati dai loro territori perché li devono rappresentare, e così tutti gli altri incarichi", ha aggiunto. "L'altra cosa noi dobbiamo tenere insieme la partecipazione con la decisione...perché uno si deve iscrivere se non decide mai niente? Allora partecipare e decidere", ha spiegato. (Rin)