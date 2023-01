Taiwan: delegazione Usa a Taipei la prossima settimana per colloqui su iniziativa commerciale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti invieranno una delegazione a Taiwan la prossima settimana, allo scopo di portare avanti i negoziati sull’iniziativa di cooperazione commerciale bilaterale che punta a ridurre la dipendenza economica di Washington dalla Cina. Lo fa sapere l’Ufficio del rappresentante commerciale Usa, precisando che la visita sarà effettuata dal 14 al 17 gennaio. La missione sarà affidata all’assistente rappresentante commerciale per gli affari cinesi, Terry McCartin, e comprenderà diversi funzionari e rappresentanti commerciali di diverse agenzie statunitensi. Quelli della prossima settimana saranno i primi colloqui faccia a faccia sull’Iniziativa bilaterale per il commercio nel XXI secolo ospitati da Taipei, nonché il secondo ciclo di negoziazioni dopo quelle tenute a New York due mesi fa. Taipei sarà rappresentata dalla vice rappresentante commerciale Yang Jen-ni, a capo di una squadra negoziale che includerà funzionari di oltre 12 dipartimenti. (segue) (Cip)