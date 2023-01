Svezia: dal 7 gennaio tampone negativo obbligatorio per viaggiatori in arrivo dalla Cina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Svezia introdurrà l'obbligo di un test covid negativo per i viaggiatori provenienti dalla Cina a partire dal 7 gennaio. Lo ha annunciato il ministro degli Affari sociali Jakob Forssmed durante una conferenza stampa insieme a Sara Byfors, capo dipartimento dell'Agenzia per la sanità pubblica. Il requisito di tampone negativo si applicherà per tre settimane, applicandosi ai viaggiatori adulti provenienti dalla Cina, così come i bambini di età superiore ai 12 anni, indipendentemente dal fatto che siano vaccinati o meno. Tuttavia, il requisito non si applica ai cittadini svedesi e ad alcuni casi eccezionali, come le persone che hanno un permesso di soggiorno in Svezia o risiedono permanentemente nell'Ue. "L'obiettivo è ritardare un'eventuale introduzione di nuove varianti del virus e quindi aumentare le opportunità di adottare misure e, a lungo termine, ridurre l'onere per i servizi sanitari e medici", ha affermato il ministro Forssmed. (Sts)