Ucraina: patriarca russo Kirill propone cessate il fuoco in occasione del Natale ortodosso

- Il patriarca russo Kirill ha proposto di stabilire un cessate il fuoco in occasione del Natale ortodosso dalle 12 di domani (le 10 in Italia), 6 gennaio, alla mezzanotte (le 22 in Italia) del 7 gennaio. E' quanto riferito dal sito web del Patriarcato di Mosca. “Io, Kirill, Patriarca di Mosca e di tutte le Russie, faccio appello a tutte le parti coinvolte nel conflitto intestina con un appello a cessare il fuoco e stabilire una tregua natalizia dalle 12 del 6 gennaio alle 24 del 7 gennaio, in modo che gli ortodossi possano partecipare servizi alla vigilia di Natale e nel giorno di Natale", si legge nella nota. (Rum)