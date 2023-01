Pd: De Micheli, mi sono candidata per valorizzare iscritti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non si può nascondere la crisi...Io mi sono candidata esattamente per valorizzare gli iscritti, quei militanti, che da troppo tempo non decidono più niente...Trovano un partito che risponde ai bisogni individuali dei propri dirigenti". Queste le parole di Paola De Micheli, parlamentare del Partito Democratico alla Camera dei Deputati, ad "Agorà" su Rai 3, sulle ragioni della propria candidatura alla guida del Partito democratico. (Rin)