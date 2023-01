Ratzinger: Papa Francesco, affidiamo il nostro fratello al Padre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Affidiamo il nostro fratello alle mani del Padre. Lo ha detto Papa Francesco nel corso dell’Omelia che ha pronunciato per i Benedetto XVI. “Saldamente legati alle ultime parole del Signore e alla testimonianza che marcò la sua vita – ha sottolineato Francesco - vogliamo, come comunità ecclesiale, seguire le sue orme e affidare il nostro fratello alle mani del Padre: che queste mani di misericordia trovino la sua lampada accesa con l’olio del Vangelo, che egli ha sparso e testimoniato durante la sua vita”. Il Pontefice ha poi citato San Gregorio Magno: “Al termine della Regola pastorale, invitava ed esortava un amico a offrirgli questa compagnia spirituale: 'In mezzo alle tempeste della mia vita, mi conforta la fiducia che tu mi terrai a galla sulla tavola delle tue preghiere, e che, se il peso delle mie colpe mi abbatte e mi umilia, tu mi presterai l’aiuto dei tuoi meriti per sollevarmi'. È la consapevolezza del Pastore che non può portare da solo quello che, in realtà, mai potrebbe sostenere da solo e, perciò, sa abbandonarsi alla preghiera e alla cura del popolo che gli è stato affidato”. Infine ha aggiunto: “Come le donne del Vangelo al sepolcro, siamo qui con il profumo della gratitudine e l’unguento della speranza per dimostrargli, ancora una volta, l’amore che non si perde; vogliamo farlo con la stessa unzione, sapienza, delicatezza e dedizione che egli ha saputo elargire nel corso degli anni”. (Civ)