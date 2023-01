Ratzinger: bandiere a mezz’asta al ministero della Giustizia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Bandiere a mezz’asta al ministero della Giustizia di via Arenula e in tutti gli edifici pubblici. La decisione, in omaggio al Papa emerito Benedetto XVI, nel giorno della celebrazione dei funerali solenni nella basilica di San Pietro. Anche il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, partecipa alle esequie di Papa Ratzinger, insieme alle più alte cariche istituzionali, ai capi di Stato e alle delegazioni degli altri Paesi. (Rin)