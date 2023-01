Germania: esportazioni in calo a novembre dello 0,3 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le esportazioni della Germania sono diminuite a novembre scorso dello 0,3 per cento su base mensile, mentre per le importazioni il declino è stato del 3,3 per cento. È quanto comunicato dall'Ufficio federale di statistica (Stba), che nota come l'export tedesco abbia subito un calo in tutti i principali mercati di destinazione, dagli Stati Uniti alla Cina e all'Ue. Tuttavia, i risultati sono significativamente migliori rispetto al novembre del 2021. Su base annua, le esportazioni segnano un +13,3 per cento per un valore di 135,1 miliardi di euro. Per le importazioni, l'incremento è del 14,7 per cento, pari a 124,4 miliardi di euro. (Geb)