- Il presidente della Serbia, Aleksandar Vucic, ha dichiarato che questo sarà il suo ultimo mandato alla presidenza del Paese e che non intende cambiare la Costituzione per poter prolungare ancora la sua carica. "Questo è il mio ultimo mandato e non cambierò la Costituzione. Nella prima metà del prossimo anno non sarò più neanche il presidente di un partito politico", ha detto Vucic ripreso dalla stampa locale.(Seb)