© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'aiuto è erogato a copertura del 100 per cento delle spese ammissibili effettivamente sostenute e rendicontate in attuazione del progetto presentato e approvato dalla struttura regionale per un importo annuale compreso tra 10.000 e 50.000 euro per collezione. La raccolta di domande chiuderà il 1 marzo 2023. Il bando è consultabile sui siti dedicati della Regione Lazio. (Com)