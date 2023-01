Emirati-Turchia: colloquio telefonico ministri Esteri, focus su sviluppi regionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri degli Emirati Arabi Uniti, Abdullah bin Zayed Al Nahyan, ha avuto un colloquio telefonico con l’omologo turco Mevltu Cavusoglu per discutere degli ultimi sviluppi regionali di interesse comune. Lo ha riferito l’agenzia di stampa emiratina “Wam”. In particolare i due hanno parlato degli ultimi sviluppi in Afghanistan e della la visita effettuata sulla spianata delle moschee a Gerusalemme Est dal nuovo ministro israeliano della Sicurezza nazionale, Itamar Ben Gvir. I ministri hanno ribadito la loro condanna della visita, sottolineando l’importanza di rispettare l’equilibrio esistente senza violare l’autorità dei poteri dell’amministrazione di Gerusalemme e garantire la sicurezza della moschea di Al Aqsa. Infine i due hanno discusso delle modalità per rafforzare la cooperazione in diversi settori. (Res)