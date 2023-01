Ucraina: Estonia attiverà strumento per trasferire beni congelati russi a Kiev

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Estonia intende attivare un meccanismo che consenta di trasferire le attività finanziarie russe congelate alle autorità di Kiev. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri estone Urmas Reinsalu in un’intervista al quotidiano “Postimees”, specificando che l’ammontare complessivo dei beni russi congelati nei Paesi dell’Unione europea ammonta a 17 miliardi di euro. Nonostante la rapida adozione di sanzioni e restrizioni relative ai beni russi, dato che la Commissione europea non sta facendo progressi nel decidere sull'uso di questi beni, l'Estonia ha preso in mano la situazione e sta avviando questo processo in autonomia, ha spiegato Reinsalu. “I Paesi europei hanno incaricato la Commissione europea di sviluppare uno schema legale che consenta l'uso di beni congelati per aiutare e ripristinare l'Ucraina. Ma non è stato ancora raggiunto un consenso su questo tema", ha affermato il ministro degli Esteri. "Ne abbiamo discusso in seno al governo e abbiamo deciso che inizieremo contemporaneamente a creare una struttura legale che consentirà l'uso di questi fondi", ha detto Reinsalu a “Postimees”. Secondo il ministro, grazie a tale decisione dell'Estonia creerebbe anche un precedente in termini di diritto internazionale. (Sts)