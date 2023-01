Emirati-Pakistan: presidente Al Nahyan a colloquio telefonico con premier Sharif

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Emirati Arabi Uniti, Mohammed bin Zayed al Nahyan, ha avuto un colloquio telefonico con il primo ministro del Pakistan, Shahbaz Sharif, per discutere del rafforzamento della cooperazione. Lo ha reso noto l’agenzia di stampa emiratina “Wam”, secondo la quale i due hanno parlato delle “forti e solide relazioni bilaterali”. Durante il colloquio, i leader hanno discusso anche di diverse questioni regionali e internazionali di interesse comune. In particolare, il premier Sharif ha espresso il suo ringraziamento per il sostegno ricevuto dagli Emirati durante le recenti inondazioni. (Res)