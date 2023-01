Afghanistan: otto morti in raid dei talebani contro nascondigli Stato islamico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Otto presunti membri dello Stato islamico (Is) sono morti e altri sette sono stati arrestati in seguito ad un’operazione condotta dai talebani che ha preso di mira diversi nascondigli dell'organizzazione terroristica in Afghanistan. Lo ha reso noto il portavoce dei talebani Zabiullah Mujahid su Twitter. "Questi membri (dell’Is) hanno avuto un ruolo principale nell'attacco al Longan Hotel e hanno spianato la strada all'arrivo in Afghanistan di membri stranieri dell’Isis-K (Stato Islamico dell’Iraq e del Levante – Provincia di Khorasan)", ha affermato Mujahid, spiegando di aver sequestrato “molte armi ed esplosivi” durante l’operazione. Ieri, diverse esplosioni sono state udite nella capitale dell’Afghanistan Kabul. Il 12 dicembre, l’Is ha rivendicato l’attacco al Longan Hotel, nella zona commerciale di Kabul, che ha causato 3 morti e 21 feriti. Lo scorso 2 gennaio lo Stato islamico ha rivendicato anche la responsabilità di un attacco lanciato il giorno precedente contro le forze talebane a Kabul, provocando 20 morti e almeno 30 feriti. (Res)