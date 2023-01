Energia: Pichetto, c'è chi specula sulla benzina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il prezzo dei carburanti sopra i 2 euro? Oggi è solo speculazione" sostiene il ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin, che in una intervista alla "Stampa" difende la scelta di azzerare il taglio delle accise per concentrare le risorse sugli aiuti contro il caro bollette. "Ma se i rialzi dovessero essere strutturali - assicura - il governo è pronto intervenire di nuovo". Quanto al gas "se il trend di calo dei prezzi proseguirà, già a fine gennaio avremmo effetti positivi sulle bollette". Intanto il governo incassa la tenuta degli stoccaggi, "grazie al piano di contenimento di consumi ed al clima mite" e conferma il cronoprogramma per l'entrata in servizio dei nuovi rigassificatori. Il ministro spiega che "quando è stato previsto il primo intervento sulle accise, con il precedente governo, ero vice ministro per lo Sviluppo economico. È stato fatto perché ci rendevamo conto che il prezzo sopra i due euro al litro era insostenibile per le famiglie e le imprese. In fase di approvazione della Legge di Bilancio abbiamo fatto un esame delle priorità e in questo ragionamento abbiamo deciso di intervenire stanziando 21 miliardi di euro contro il caro bollette". (segue) (Res)