Energia: Pichetto, c'è chi specula sulla benzina (2)

- Pichetto osserva inoltre che "la volontà politica del governo e la capacità finanziaria dell'Italia nell'aiutare imprese e famiglie non è affatto di breve periodo, fermo restando che è del tutto logico che, data anche la dinamica estremamente fluida dei prezzi, questa volontà e capacità di lungo periodo venga attuata un pezzo alla volta su archi temporali limitati, di pari passo con il monitoraggio della situazione che si evolve". "Io credo - conclude il ministro - che, essendo quella europea una inflazione che dipende in larghissima parte dall'aumento dei prezzi dell'energia e delle materie prime, gli interventi corretti sono quelli che stiamo adottando, a livello nazionale come a livello europeo, con la decisiva spinta politica del governo italiano, superando le resistenze di chi ci ha fatto tergiversare anche troppo". (Res)