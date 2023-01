Lavoro: Durigon, più flessibilità e meno burocrazia alle aziende

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- Un decreto lavoro entro gennaio per "dare più flessibilità e meno burocrazia alle aziende, più sicurezza ai lavoratori". Mentre sulle pensioni Claudio Durigon, sottosegretario leghista al Lavoro, dice a "Repubblica" che vorrebbe "ripristinare le vecchie condizioni di Opzione Donna: c'è la volontà politica, stiamo simulando gli scenari". E sul Reddito di cittadinanza: "Potenziamo formazione e incentivi, lo Stato ha il dovere di prospettare soluzioni agli occupabili". Il primo agosto mezzo milione di famiglie perderanno il sostegno: "Il sistema del Reddito ha fallito: è evidente a tutti. Noi lo togliamo solo a chi può lavorare e si adagia nella sua condizione attuale. La vera sfida non è dare un sussidio, ma il lavoro. E le offerte non mancano, visto che le aziende cercano 500 mila lavoratori secondo Anpal-Unioncamere. Il nostro dovere è cercare di fare il possibile per incrociare queste esigenze con i profili dei percettori. Dopodiché vale la regola della Naspi: finita la disoccupazione, bisogna cercarsi un posto". Quanto al salario minimo: "Non è nel menù di questo decreto. E non abbiamo intenzione di introdurlo per legge. Ma di lasciare spazio anche qui alla contrattazione tra le parti". (segue) (Res)