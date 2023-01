Lavoro: Durigon, più flessibilità e meno burocrazia alle aziende (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2023 già 7 morti sul lavoro in quattro giorni. Oltre mille l'anno scorso: "Il 12 gennaio - spiega il sottosegretario - abbiamo un primo tavolo di confronto con le parti sociali. Il tema è molto caro alla ministra Calderone. Si tratta di un'emergenza sociale: impensabile avere mille morti all'anno. Fa male. Vogliamo capire quali settori hanno bisogno di norme più stringenti. E quali più innovative. L'Inail deve incidere di più". Per quanto riguarda infine le pensioni: "Ricordo che la platea della nostra Quota 103 è tre volte quella di Quota 102 del governo Draghi. Il tetto all'assegno fino a 67 anni riguarda stipendi medio-alti che sarebbero rimasti al lavoro in ogni caso, quasi ininfluente". I paletti a Opzione Donna sembrano invece punitivi: "Ricevo tante mail, so che c'è un disagio. Stiamo cercando di trovare coperture per ripristinare i vecchi requisiti di uscita a 58-59 anni senza limiti di figlio altro, almeno per sei mesi. In ogni caso le donne saranno beneficiate dalla riforma complessiva delle pensioni che vogliamo mettere in campo", ha concluso Durigon. (Res)