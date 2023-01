Imprese: Monti (Edison), siamo andati via dalla Russia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fuori dalla Russia. "Abbiamo chiuso col 31 dicembre", annuncia a "La Stampa" Nicola Monti, amministratore delegato di Edison. A suo avviso si tratta di un segnale importante in questa stagione difficile, la fine della dipendenza da Mosca che tutti stanno inseguendo. Il gruppo energetico è impegnato a tempo pieno nella transizione verde e deve vedersela con una folta serie di ostacoli, geopolitici e no. Protesta per la tassa sugli extraprofitti, una imposta "sproporzionata" che "vale il 90 per cento dei nostri utili". Chiede al governo di ripensarci, vede margini di dialogo, ma ammette che, alla fine, potrebbe essere costretto a un ricorso. Poi ci sono le voci di un addio di Edf dalla controllata italiana. "Prive di consistenza", assicura. "Erano già circolate la scorsa estate e il nostro azionista le aveva smentite. Non esiste un dossier Edison al momento". Se però ripartono i brusii sarà pur successo qualcosa: "Le voci circolano da quando il governo francese è intervenuto su Edf col piano di nazionalizzazione e delisting che ha provocato una perdita finanziaria. Sono infondate e sono già state smentite una volta. Magari qualcuno interessato c'è, qualcuno che alimenta le indiscrezioni. Un'operazione di queste dimensioni permetterebbe ad alcuni di accelerare la realizzazione degli obiettivi di crescita nelle rinnovabili. Noi abbiamo altri obiettivi. Siamo focalizzati sulla nostra crescita organica nei business della transizione energetica, che è quella che porta il vero valore per noi e all'intero sistema". (segue) (Res)