Regno Unito: leader laborista Starmer, "non siamo più il partito delle grandi spese"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader del Partito laborista britannico, Keir Starmer, dichiarerà oggi che il suo partito non intende più "tirare fuori il grosso libretto degli assegni del governo" qualora dovesse vincere le prossime elezioni. In un discorso a Stratford che giungerà a circa 24 ore da quello pronunciato dal primo ministro, Rishi Sunak, il leader laborista dichiarerà che il Regno Unito non può superare i suoi problemi attuali spendendo soldi. Secondo il quotidiano "The Telegraph", Starmer sosterrà che il suo partito è pronto a tornare al governo, criticando le politiche dei conservatori degli ultimi anni e promettendo un piano per "un decennio di rinnovamento nazionale". Sunak nel suo primo discorso del 2023 ha annunciato quelle che lui stesso ha definito cinque "promesse" della sua agenda politica: dimezzare l'inflazione, far crescere l'economia, ridurre il debito, tagliare le liste d'attesa e fermare le imbarcazioni" che attraversano la Manica. (Rel)