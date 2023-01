Regno Unito: associazione farmacisti attribuisce la carenza di medicine al governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La carenza di medicinali per contrastare la tosse e il raffreddore nel Regno Unito è il risultato della "mancanza di pianificazione" del governo. L'associazione delle farmacie indipendenti britanniche ha affermato che i suoi membri segnalano una scarsità di "tutti i medicinali", in particolare pastiglie per la gola, miscele per la tosse e alcuni antidolorifici. Secondo la stampa locale, l'elevato numero di casi di influenza e Covid-19 ha messo sotto pressione il Servizio sanitario nazionale, con le farmacie che hanno affermato che avrebbe dovuto esserci una comunicazione "migliore" con i produttori. In risposta, il governo ha dichiarato che i problemi di disponibilità sono "temporanei e localizzati". (Rel)