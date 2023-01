Libia: capi parlamento e senato arrivano al Cairo per discutere l'unificazione dell'autorità esecutiva

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Khaled al Mishri, il presidente dell'Alto consiglio di Stato di Tripoli, l'istituzione libica che fa le veci del "Senato" in Libia, e il presidente della Camera dei rappresentanti di Tobruk, il foro legislativo con sede nell'est, Aguila Saleh, sono arrivati nella capitale egiziana, Il Cairo, e hanno tenuto consultazioni separate con i funzionari egiziani del comitato egiziano che si occupa del fascicolo libico, in preparazione degli incontri che iniziano oggi in un albergo. Lo ha riferito il sito d'informazione "Al Saa 24", affermando che Saleh e Mishri si incontreranno oggi per discutere di una serie di temi importanti, primo fra tutti la base costituzionale delle elezioni, la nomina delle cariche sovrane e dell'unificazione dell'autorità esecutiva. Gli incontri promossi dalla missione Onu in Libia mirano a concordare la norma costituzionale e la legge elettorale tra parlamento e “Senato”. Il Cairo dovrebbe ospitare un'altra riunione del comitato costituzionale congiunto della Camera dei rappresentanti e del Senato per discutere i punti di disaccordo in merito alla base costituzionale. (segue) (Lit)