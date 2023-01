Sardegna: via ai saldo invernali, nell'Isola si stima giro d'affari di 62 milioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un giro d'affari di 62 milioni di euro, la metà (32,8 milioni) nel sud Sardegna. E' quanto stimato dall'Ufficio Studi Confcommercio per la stagione dei saldi invernali in Sardegna che partirà ufficialmente oggi. Ad essere interessate dagli sconti saranno 292mila famiglie circa in tutta la regione, nel sud 155mila. Mediamente una famiglia (che conta 2,25 componenti, 2,3 a livello nazionale) spenderà circa 212 euro (dato inferiore rispetto a quello nazionale che arriva a 304 euro). La spesa per ogni sardo sarà di 94 euro (96 nel sud Sardegna e 133 a livello nazionale). (segue) (Rsc)