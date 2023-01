Sardegna: via ai saldo invernali, nell'Isola si stima giro d'affari di 62 milioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “L'aumento del costo delle materie prime preoccupa i commercianti - spiega il direttore di Confcommercio Sud Sardegna Giuseppe Scura - tuttavia gli esercenti auspicano che possa arrivare una stabilità o un aumento delle vendite promozionali rispetto allo scorso anno. Le previsioni ci dicono che tornano gli acquisti nelle botteghe di quartiere e maglieria, pantaloni, giacconi, scarpe e accessori saranno più che mai oggetto dei desideri per via dei prezzi che non hanno subito aumenti come invece in altri settori che hanno risentito dell'inflazione”. (Rsc)