Vaticano: attese migliaia di persone per i funerali di Benedetto XVI

- Dalle prime luci dell’alba migliaia di fedele hanno iniziato ad invadere via della Conciliazione e le strade adiacenti per partecipare ai funerali di Benedetto XVI in programma alle 9:30. Secondo le prime stime, sono previste almeno 60 mila persone in piazza. Si registra la partecipazione di quasi 4.000 sacerdoti e di 1.000 giornalisti accreditati. Le misure di sicurezza predisposte, sono straordinarie, per giungere in piazza bisogna superare un prefiltraggio che anticipa i controlli veri e propri. Nei tre giorni in cui la salma del Papa emerito è stata esposta nella Basilica Vaticana, sono state 200 mila le persone che gli hanno reso omaggio. Oggi a Piazza San Pietro saranno presenti le delegazioni di Italia e Germania e decine di capi di Stato e di governo. (Civ)