Ratzinger: attesi in 100 mila ai funerali in piazza San Pietro, Tpl e sicurezza rafforzati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In 100 mila, secondo la questura, si riverseranno questa mattina in piazza San Pietro, a Roma, per assistere ai funerali del Papa emerito Benedetto XVI. Fedeli di ogni età, giovani e famiglie si riuniranno per dare l'ultimo saluto a Joseph Ratzinger e per l'occasione il centro storico è considerato "zona rossa". Come disposto dall'ordinanza del prefetto di Roma, Bruno Frattasi, l'accesso sarà consentito solo attraverso varchi presidiati dalle forze dell'ordine che saranno intensificate con 300 unità aggiuntive, per un totale di oltre 1.300 uomini e donne in servizio. Vietata la vendita e il trasporto di bevande in bottiglia o in contenitori in vetro. Le celebrazioni inizieranno alle 9:30 e la cerimonia sarà presieduta da Papa Francesco. Su piazza San Pietro e oltre sarà istituita la cosidetta "No fly zone": area interdetta al volo. (segue) (Rer)