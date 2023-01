Ratzinger: attesi in 100 mila ai funerali in piazza San Pietro, Tpl e sicurezza rafforzati (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per le celebrazioni sono previste modifiche anche alla viabilità. Da questa mattina, infatti, è vietato il transito su via della Stazione Vaticana e via di Porta Cavalleggeri, con altre limitazioni nelle strade intorno alla città del Vaticano. Per l'occasione, inoltre, Atac ha potenziato le corse di metropolitane, bus e tram. A essere maggiormente interessata dai flussi sarà la linea A della metropolitana, dove saranno potenziate le corse soprattutto per favorire afflusso e deflusso nelle fermate Ottaviano, Cipro e Lepanto, le più vicine al Vaticano. Potenziato anche il numero dei bus in servizio sulle linee 64 e 40, che collegano Termini e San Pietro e Termini con Borgo Sant'Angelo. Sul fronte sicurezza pubblica in piazza San Pietro sono presenti operatori sanitari e della protezione civile, con presidi sanitari, volontari con il compito di dare informazioni, oltre ad ambulanze e postazioni del 118. (Rer)