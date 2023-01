Giappone: Covid, governo ammorbidisce restrizioni agli ingressi da Hong Kong e Macao

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Giappone ha deciso di consentire l'arrivo di voli da Hong Kong e Macao in tutti gli aeroporti del Paese, revocando in parte le restrizioni decretate la scorsa settimana per arginare i rischi legati all'ondata pandemica in corso in Cina. Nei giorni scorsi il governo aveva deciso di limitare gli arrivi da Cina continentale, Hong Kong e Macao a soli quattro aeroporti sul territorio giapponese. Tokyo ha accolto una richiesta dell'amministrazione di Hong Kong, secondo cui le misure causano "confusione" nei viaggiatori intenzionati a recarsi in Giappone. (segue) (Git)