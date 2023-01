Giappone: Covid, governo ammorbidisce restrizioni agli ingressi da Hong Kong e Macao (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro del Giappone, Fumio Kishida, ha annunciato alla fine del mese scorso che i turisti che giungeranno nel Paese dalla Cina dovranno sottoporsi obbligatoriamente a un tampone diagnostico per il Covid-19 all'arrivo negli aeroporti giapponesi. L'annuncio segue la decisione delle autorità cinesi di allentare le restrizioni ai viaggi internazionali. Tokyo ha riaperto i confini nazionali ai turisti stranieri dallo scorso ottobre, chiedendo ai visitatori di presentare la certificazione di un test per il Covid-19 negativo effettuato prima della partenza, oppure la prova di aver ricevuto tre dosi di vaccino contro il virus. I requisiti richiesti ai visitatori dalla Cina saranno dunque più stringenti, una decisione che Kishida ha giustificato menzionando "le informazioni in merito alla rapida diffusione dell'infezione" in Cina. "E' difficile valutare in maniera precisa la situazione, a causa delle discrepanze tra (le informazioni) delle autorità centrali e locali, e tra il governo e il settore privato", ha detto il primo ministro, secondo cui proprio l'incertezza in merito alla situazione pandemica in Cina "sta causando crescente preoccupazione in Giappone". (Git)