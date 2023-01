Usa: Covid, Biden esprime riserve sulla gestione della pandemia in Cina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha espresso riserve in merito alla gestione della pandemia di Covid-19 in Cina, ore dopo i dubbi formulati dall'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) riguardo i dati ufficiali sui ricoveri e i decessi da Covid in quel Paese asiatico. "Sono molto suscettibili (...) quando suggeriamo che non siano stati così sinceri", ha detto Biden ieri nel corso di una visita allo Stato Usa del Kentucky, dicendosi preoccupato per il quadro dell'emergenza pandemica in Cina. Il direttore delle emergenze dell'Oms, Mike Ryan, ha dichiarato proprio ieri, nel corso di una conferenza stampa, che i dati forniti da Pechino sottostimano il numero dei pazienti ricoverati, curati nelle terapie intensive e deceduti a causa del Covid-19 in Cina. Gli Stati Uniti e più di una decina di altri Paesi hanno imposto restrizioni agli ingressi dei visitatori dalla Cina, dopo al decisione delle autorità cinesi di allentare la politica "zero Covid". (Was)