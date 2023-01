Imprese: Amazon annuncia il licenziamento di 18 mila dipendenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il colosso statunitense dell'e-commerce Amazon ha annunciato il licenziamento di 18 mila dipendenti, unendosi così a una lista crescente di grandi aziende tecnologiche che hanno recentemente annullato, in tutto o in parte, le assunzioni effettuate durante gli anni della pandemia di Covid-19. In un messaggio rivolto ai dipendenti ieri, 4 gennaio, l'amministratore delegato di Amazon, Andy Jassy, ha spiegato che l'azienda intende "eliminare poco più di 18 mila posizioni" in diverse aree delle operazioni aziendali. La maggior parte dei tagli al personale dovrebbe interessare le operazioni di vendita, oltre all'organizzazione People, Experience and Technology. Quello annunciato ieri sarà il più vasto licenziamento collettivo mai effettuato dall'azienda, ma rappresenta comunque una frazione della forza lavoro globale di Amazon, che conta circa 1,5 milioni di dipendenti. (Was)