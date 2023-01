Giappone: premier Kishida torna a sollecitare aumento del salari (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Giappone intende porre l'aumento delle retribuzioni dei lavoratori in cima alle priorità della politica economica il prossimo anno. Lo ha dichiarato nei giorni scorsi il vice segretario capo di gabinetto del governo giapponese, Seiji Kihara. L'aumento dei redditi è ritenuto essenziale dal governo per assorbire almeno in parte il forte aumento dell'inflazione, nonché l'inasprimento della pressione fiscale che si renderà necessario nei prossimi anni al fine di finanziare la spesa sociale e il forte aumento del bilancio della Difesa. "La sfida più grande per l'economia giapponese è la mancanza di crescita dei salari. Senza un aumento dei salari e un incremento dei consumi, le aziende non aumenteranno gli investimenti", ha dichiarato Kihara. Il funzionario ha precisato che la decisione riguardante l'aumento dei salari spetta alle aziende, ma che il governo può dare una spinta in tal senso, ad esempio tramite incentivi fiscali e tramite maggiori requisiti di trasparenza in merito ai fondi destinati alle risorse umane. (segue) (Git)