Corea del Sud: uno dei droni nordcoreani ha violato lo spazio aereo vicino all'ufficio presidenziale

- Uno dei droni da ricognizione della Corea del Nord che il mese scorso hanno violato lo spazio aereo sudcoreano si è spinto sino all'interno dell'area di interdizione aerea attorno all'ufficio del presidente Yoon Suk-yeol, denominata "P-73". Lo ha confermato oggi un funzionario anonimo delle forze armate sudcoreane, smentendo quanto inizialmente affermato dalle autorità militari del Paese. Il fatto che un drone nordcoreano si sia spinto a meno di 3,7 chilometri dall'ufficio di presidenza sudcoreano - tale è il raggio dell'area di interdizione - costituisce una gravissima violazione di sicurezza e un ulteriore smacco per le forze armate sudcoreane. Come già reso noto nei giorni scorsi, uno dei cinque droni nordcoreani che hanno sorvolato lo spazio aereo sudcoreano per diverse ore lo scorso 26 dicembre si era spinto sino alla periferia settentrionale di Seul. Proprio quel drone ha "brevemente sorvolato il limite settentrionale della zona, ma non si è avvicinato a infrastrutture di sicurezza chiave", ha affermato il funzionario. (segue) (Git)