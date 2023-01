Corea del Sud: uno dei droni nordcoreani ha violato lo spazio aereo vicino all'ufficio presidenziale (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei giorni scorsi Yoon ha dichiarato che la sua amministrazione ha avviato colloqui con gli Stati Uniti per ottenere da Washington un ruolo di maggiore centralità nell'attuazione della deterrenza nucleare nella Penisola coreana. "Anche se le armi nucleari appartengono agli Stati Uniti, la condivisione dell'intelligence, la pianificazione e l'addestramento dovrebbero essere effettuati congiuntamente", ha dichiarato Yoon in una intervista pubblicata ieri dal quotidiano "Chosun Ilbo". Le parole del presidente sudcoreano prefigurano un cambiamento significativo nella politica pluridecennale di deterrenza congiunta nei confronti della Corea del Nord. Secondo Yoon, la proposta è già stata ricevuta "positivamente" da Washington, e potrebbe concretizzarsi sotto forma di "pianificazione ed esercitazioni congiunte" tra le forze armate sudcoreane e le forze strategiche statunitensi. A detta del Capo dello Stato, l'attuale strategia basata sull'"ombrello nucleare" e sul principio di "deterrenza estesa" non costituisce più una garanzia sufficiente alla Corea del Sud, alla luce della nuova dottrina sulle armi atomiche annunciata nel fine settimana dalla Corea del Nord. Come ricorda la stampa sudcoreana, Stati Uniti e Corea del Sud hanno condotto a settembre i primi colloqui formali sulla deterrenza estesa da quattro anni a questa parte, concordando di cooperare più strettamente e di "esplorare nuove vie per rafforzare la prontezza dell'alleanza strategica". (segue) (Git)