Corea del Sud: uno dei droni nordcoreani ha violato lo spazio aereo vicino all'ufficio presidenziale (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"La costante attenzione a temi e zone meno notiziabili del mondo, costituiscono un valore aggiunto per Nova" Emanuela Del Re

Rappresentante Speciale dell'Unione Europeaper il Sahel

20 luglio 2021

- Il leader della Corea del Nord, Kim Jong-un, ha chiesto un "aumento esponenziale" dell'arsenale atomico del Paese, sostenendo in particolare che la Corea del Nord necessiti di avviare la produzione di massa di testate nucleari tattiche e di nuovi vettori balistici intercontinentali. Lo ha riferito l'agenzia di stampa ufficiale "Korean Central News Agency" ("Kcna"), al termine del Sesto incontro plenario allargato dell'Ottavo Comitato centrale del Partito del Lavoro, che si è tenuto la scorsa settimana. Durante l'incontro, Kim ha presentato una nuova strategia nucleare per il contrasto della Corea del Sud, definendo quest'ultima "un nemico indiscusso" che, sotto la guida del presidente Yoon Suk-yeol, sarebbe "determinata a condurre un riarmo irresponsabile e pericoloso, e impegnata in mosse militari ostili per alimentare una postura conflittuale". Secondo "Kcna", nella sua nuova postura strategica Pyongyang affida ai missili balistici intercontinentali la "capacità di contrattacco nucleare rapido": in questo contesto si inserirebbero gli sforzi del Paese per lo sviluppo di nuovi motori per razzi a propellente solido. In un documento pubblicato al termine dell'incontro della scorsa settimana, Kim afferma che il ruolo principale della forza nucleare nordcoreana è "la deterrenza e la salvaguardia della pace e della stabilità", aggiungendo però che nel caso questa missione fallisca, alle armi atomiche verrebbe affidata una "seconda missione, che "non sarebbe di natura difensiva". In risposta al resoconto dei media di Stato nordcoreani, il ministero della Difesa sudcoreano ha ribadito in una nota che qualunque tentativo del Nord di utilizzare armi atomiche segnerebbe "la fine del regime di Kim Jong-un". (segue) (Git)