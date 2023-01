Corea del Sud: uno dei droni nordcoreani ha violato lo spazio aereo vicino all'ufficio presidenziale (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Durante l'incontro di partito della scorsa settimana, durato sei giorni, Kim Jong-un ha illustrato i nuovi obiettivi militari annuali per le forze armate del Paese, anticipando così un altro anno scandito da test balistici e tensioni con i Paesi vicini. Durante l'incontro, Kim ha fatto il punto della "difficile situazione" nella Penisola coreana e del quadro politico più generale, fornendo l'indirizzo della "lotta contro il nemico" e per il rafforzamento delle capacità di difesa del Paese. Il leader nordcoreano "ha specificato che i principi degli affari esteri e la direzione della lotto contro il nemico cui il nostro partito e il nostro governo dovranno attenersi per proteggere i diritti di sovranità e difendere gli interessi nazionali", afferma l'agenzia di stampa "Korean Central News Agency" ("Kcna"), che però non ha fornito ulteriori dettagli in proposito. (Git)