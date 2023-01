Myanmar: giunta militare conferma preparativi per elezioni nel mese di agosto (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha approvato il 21 dicembre la sua prima risoluzione sul Myanmar dopo il colpo di Stato militare che ha scosso il Paese il primo febbraio del 2021. Nel documento si chiede alla giunta guidata dal generale Min Aung Hlaing di liberare tutti i prigionieri politici, inclusa la deposta consigliera di Stato Aung San Suu Kyi e l’ex presidente Win Mying, e si sollecita la fine delle violenze, che restano intense in particolare nelle zone più remote del Myanmar. Si esprime anche “profonda preoccupazione per lo stato d’emergenza imposto dai militari” e si auspica una maggiore assistenza umanitaria per le vittime della violenza, incluse quelle della comunità musulmana Rohingya. La risoluzione, proposta dal Regno Unito, è passata con dodici voti a favore e, soprattutto, con nessun voto contrario. Cina, India e Russia si sono infatti astenute, segnale che la giunta militare birmana avrebbe ragione a interpretare con inquietudine. (segue) (Inn)